Воронеж, , 18:36 — REGNUM Пробки в десять баллов зафиксированы на магистралях Воронежа, по данным на 18:30 15 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.пробки».

Такой уровень дорожных заторов в городе зафиксирован впервые с начала зимы — даже утром 15 декабря, после сильного снегопада, таких проблем на дорогах не наблюдалось.

Стоит улица Плехановская, пробки наблюдаются на Московском проспекте, на набережной Массалитинова, через которую из-за закрытия виадука на улице Ленина был пущен в объезд общественный транспорт, стоят также Чернавский и ВОГРЭСовский мосты, на Остужева пробка. В ряде случаев заторы были спровоцированы авариями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 декабря на Воронеж обрушился сильный снегопад, снег шёл фактически весь день и, по прогнозам, продолжится. Несмотря на данные мэрии о масштабных работах по очистке города, воронежцы жалуются на плохо очищенные тротуары и оставленные горы снега на обочинах, которые грозят превратиться в ледяные накаты.