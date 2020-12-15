Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске двое граждан осуждены за хищение денег с банковского счёта одного из граждан. Приговор вынес Калининский райсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году сотрудница одного крупного банка передала своему знакомому за вознаграждение сведения об одном из клиентов. Затем двое соучастников изготовили при помощи так и неустановленных лиц поддельные паспорт, доверенность и страховое свидетельство на имя потерпевшего. По этим документам они получили дубликат сим-карты потерпевшего, подключили интернет-банк и перевели со счёта гражданина 400 тыс. рублей. Затем они сняли 300 тыс. и распорядились ими по своему усмотрению.

Оба обвиняемых отделались условными сроками наказания. А представитель банка заявил требование о взыскании с соучастников 300 тыс. рублей. Суд удовлетворил это требование.