Челябинск, , 18:21 — REGNUM В Челябинске 34-летний отец троих детей предстанет перед судом за наезд на пешехода. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданина обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем неосторожное причинение здоровью человека тяжкого вреда. Инцидент произошёл в марте в районе улицы Курчатова. Обвиняемый наехал на женщину, которая шла к дому №22 по прилегающей территории.

Потерпевшая заявила по уголовному делу гражданский иск в размере 1 млн рублей. Земельный участок и банковские счета водителя арестованы. Сам он признал вину. Уголовное дело будет рассматривать Советский райсуд Челябинска.