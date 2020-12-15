Белград, 15 декабря 2020, 18:18 — REGNUM Во вторник, 15 декабря лампада с частицами Вечного огня была доставлена российской делегацией во главе с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским из Москвы к скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь» на Мемориале освободителям Белграда, где в присутствии президента Сербии Александра Вучича и главы МИД России Сергея Лаврова прошла торжественная церемония зажжения.
Вечный огонь зажжен в год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в рамках акции «Мира и Согласия».
Появление первого в республике Вечного огня свидетельствует о продолжении Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы с фашизмом, а также о приверженности сторон сохранению исторической правды о подвиге предков и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.
Накануне в Александровском саду прошла торжественная церемония забора частицы Вечного огня для переноса от Могилы Неизвестного Солдата к Мемориалу освободителям Белграда в столицу Сербии.
По мнению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, символический акт переноса и зажжения частицы Вечного огня «ознаменует вековое братство двух наших народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях».
Напомним, что инициатором идеи открытия в Белграде скульптурной композиции «Вечный огонь» выступило руководство России и Сербии, координатором реализации данного проекта является Представительство Россотрудничества в Сербии — Российский центр науки и культуры «Русский Дом».
Автор скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь» — академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников.