Калуга, 15 декабря 2020, 17:57 — REGNUM В калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского 15 декабря открылась фотовыставка, посвященная памятникам природы калужского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В совместном проекте профильного министерства и дирекции парков Калужской области участвуют 14 фотохудожников. В экспозиции — 60 снимков, рассказывающих об уникальных калужских природных территориях.
В 2020 году благодаря работе, проводимой в рамках регионального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма», природно-заповедный фонд Калужской области расширился. Сейчас его площадь составляет более 270 тысяч гектаров. Фотовыставка в научной библиотеке будет работать до 15 января 2021 года.
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