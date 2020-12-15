Архангельск, , 17:47 — REGNUM Жителей Архангельской области на горячей линии по COVID-19 консультируют бойцы студенческих отрядов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

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Напомним, что звонки на номер 122 принимаются круглосуточно. Набрав его, вы сможете связаться со специалистами регионального центра обработки вызовов, которые предоставят необходимую информацию, например, о том, где пройти обследование, сделать КТ и так далее.

«Представители студенческого сервисного отряда «Лайм» и медицинского отряда «Мята» оказывают волонтерскую помощь операторам кол-центра: отвечают на звонки по вопросам, связанным с COVID-19, вносят полученные данные в таблицу, консультируют, а иногда просто выслушивают позвонивших граждан», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области выявили 397 носителей коронавируса. На лечении находится 7791 человек.