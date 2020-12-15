Ракитянский р-н, , 17:51 — REGNUM Компенсация морального вреда в сумме 800 тысяч рублей будет взыскана в пользу работника с ООО «Белгранкорм» по решению Ракитянского районного суда Белгородской области. Мужчина получил травму на производстве, которая привела его к инвалидности, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе областного суда.

Истец был принят на работу в 2019 году на должность оператора по отлову птиц. В августе его перевели в цех по санитарной подготовке корпусов, для стажировки за работником закрепили ответственного сотрудника. Мужчина на новом месте работы, раскладывая шланг высокого давления, провалился в покрытый водой технологический сливной дренаж и получил многочисленные переломы. Он проходил длительное лечение, травмы повлекли установление инвалидности.

«Как установлено судом, причиной несчастного случая на производстве послужило отсутствие знака безопасности (ограждающего элемента) у открытого сливного дренажа, а также ненадлежащий контроль со стороны ответственного лица за действиями работника во время прохождения им стажировки. Суд пришел к выводу о том, что в произошедшем несчастном случае имеется исключительно вина работодателя, к аналогичным выводам пришла Государственная инспекция труда в Белгородской области, проводившая расследование данного несчастного случая на производстве», — уточнили в суде.

В пользу истца суд назначил выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Работодатель, не согласившись с судом, подал апелляцию, однако решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.