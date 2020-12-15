Ракитянский р-н, 15 декабря 2020, 17:51 — REGNUM Компенсация морального вреда в сумме 800 тысяч рублей будет взыскана в пользу работника с ООО «Белгранкорм» по решению Ракитянского районного суда Белгородской области. Мужчина получил травму на производстве, которая привела его к инвалидности, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе областного суда.
Истец был принят на работу в 2019 году на должность оператора по отлову птиц. В августе его перевели в цех по санитарной подготовке корпусов, для стажировки за работником закрепили ответственного сотрудника. Мужчина на новом месте работы, раскладывая шланг высокого давления, провалился в покрытый водой технологический сливной дренаж и получил многочисленные переломы. Он проходил длительное лечение, травмы повлекли установление инвалидности.
В пользу истца суд назначил выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Работодатель, не согласившись с судом, подал апелляцию, однако решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.