Миасс, Челябинская область, , 17:32 — REGNUM В Миассе Челябинской области задержали посылку с наркотиками, прибывшую из США. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Операцию провели таможенники совместно с сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. Посылка прибыла в почтовое отделение. И при её получении был задержан один из местных жителей.

Внутри оперативники обнаружили несколько десятков конфет, табачная продукция, а также семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Эксперты обнаружили в них наркотические вещества.

Сейчас по факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до десяти лет колонии.