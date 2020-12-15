Кострома, , 17:20 — REGNUM В Костромской области повысился размер родительской платы за детские сады — сообщает департамент образования и науки региона.

Детский сад Admobninsk.ru

Повышение платы обусловлено ростом цен на продукты питания и составит в среднем 4% или 67 рублей в месяц по региону.

Максимальный размер платы для каждого муниципалитета устанавливает администрация Костромской области, конкретную стоимость содержания ребёнка в день определяет уже сам муниципалитет.

Плата за детский сад зависит от возраста ребёнка и его времени пребывания в дошкольном учреждении. К примеру, в областном центре — Костроме минимальная плата за группу кратковременного пребывания для детей до 3 лет в 2021 году составит 42 рубля 26 копеек в день. Максимальная плата за круглосуточное пребывание в детском саду для ребят от 3 до 7 лет — 123 рубля 60 копеек.

Норма устанавливается раз в год, новые правила будут действовать с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года. Основная часть родительских денег расходуется на питание детей. Последний раз плата повышалась в 2019 году, тогда рост составил 80−90 рублей в месяц.