Москва, , 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ приняла меры реагирования в связи с обращением одного из участников Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 года о нарушении прав обучающихся при проведении данной олимпиады. Ответ имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Всероссийская олимпиада школьников Иван Шилов © ИА REGNUM

Генпрокуратурой установлено, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации издан приказ от 28.04.2020 № 189 «Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету», которым проведение заключительного этапа олимпиады фактически отменено. Напомним, что участники регионального этапа олимпиады, завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего образования в 2019/20 учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное Минпросвещения России в 2020 году, признаны призерами олимпиады указанного учебного года.

«В связи с непринятием соответствующего решения в отношении участников олимпиады из 9-х и 10-х классов, набравших необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, приняты меры реагирования. Устранение отмеченных нарушений Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируется», — сказано в официальном ответе Генпрокуратуры РФ.

Стоит подчеркнуть, что школьники, прошедшие на заключительный этап ВсОШ год назад, с апреля 2020 года пытаются добиться правды в разных инстанциях. Ответ Генпрокуратуры фактически означает, что нарушение прав признано контролирующими органами, однако о том, какие именно меры реагирования приняты и будет ли восстановлена справедливость в отношении учащихся 9-х и 10-х классов, не уточняется.