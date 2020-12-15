Москва, , 17:05 — REGNUM Советник руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), член Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере Дмитрий Поликанов прокомментировал итоги Социального форума партии «Единая Россия».

«В рамках акции #МыВместе мы как-то особо не делили людей по партийной или организационной принадлежности, в штабах с удовольствием принимали в работу всех ‑ и медиков, и строителей, и спасателей, и просто инициативных граждан. Но так получилось, что из всех политических партий активнее всех к волонтерской помощи людям присоединились активисты «Единой России» — они помогают доставлять продукты и лекарства пожилым, оказывают транспортную поддержку врачам, собирают компьютеры для многодетных и нуждающихся семей. В этом и есть смысл акции «Мы вместе» — она объединяет людей самых разных взглядов вокруг реальных дел, помощи тем, кто оказался в беде», — рассказал журналистам Дмитрий Поликанов.

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