Волгоград, , 17:14 — REGNUM В серии хищений денег и материальных ценностей из административных зданий промышленных предприятий подозревают четверых ранее судимых жителей Тракторозаводского района Волгограда. За год преступники похитили более 13 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Схожие кражи зафиксированы на предприятиях Волгограда, Волжского и Светлоярского района. Злоумышленники действовали по одной и той же схеме: выбирали объект, охраняемый сторожем, через забор проникали на территорию предприятий, затем забирались в окно в административное здание и из сейфов похищали деньги и ценные вещи.

«В ходе обысков, проведённых по местам проживания задержанных, изъяты орудия совершения преступлений, средства связи и конспирации. В содеянном подозреваемые сознались. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста», — уточнили в пресс-службе.

Полицейские располагают информацией как минимум о 33 фактах краж. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.