Москва, , 16:56 — REGNUM Во вторник, 15 декабря состоялась презентация доклада"Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», который подготовил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР. В мероприятии приняли участие проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. Модератором дискуссии выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Дарья Кислицына во время презентации подчеркнула, что «в этом году губернаторы получили дополнительные полномочия для противостояния пандемии. Роль губернаторов и их решений в каждом регионе резко возросла. И то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повиляло на общую оценку гражданами кадровой политики». Было отмечено, что доклад посвящен анализу государственной кадровой политики, системе отбора губернаторов в последние годы, определению уровня ее одобрения среди жителей страны.

Для проведения исследования использовались количественные и качественные методы, среди них: опрос федеральных и региональных экспертов из пула ЭИСИ, фокус-группы, репрезентативные опросы в регионах, а также анализ лучших управленческих практик.

По итогам экспертного опроса был сформирован список глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны»:

Антон Алиханов , губернатор Калининградской области

, губернатор Калининградской области Дмитрий Артюхов , губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Вячеслав Гладков , врио губернатора Белгородской области

, врио губернатора Белгородской области Александр Моор , губернатор Тюменской области

, губернатор Тюменской области Глеб Никитин , губернатор Нижегородской области

, губернатор Нижегородской области Александр Осипов , губернатор Забайкальского края

, губернатор Забайкальского края Михаил Развожаев , губернатор города Севастополя

, губернатор города Севастополя Владимир Солодов , губернатор Камчатского края

, губернатор Камчатского края Алексей Текслер , губернатор Челябинской области

, губернатор Челябинской области Владислав Шапша, губернатор Калужской области

Традиционно эксперты выделяют базовые параметры губернаторов новой волны — возраст, профессиональная сфера и образование, в частности, подготовку в «Школе губернаторов», созданной на базе ведущих образовательных центров страны (ВШЭ, РАНХиГС, корпоративного университета Сбербанка и других. В свою очередь авторы доклада на основе проведенных в регионах фокус-групп выделили три ключевых характеристики губернатора новой волны:

Близкие к людям. Применяют новые подходы в управлении, опираясь на мнение жителей, которое получают в рамках диалога с ними. Занимая государственную должность, ведут себя не как чиновники, а как обычные люди, проявляющие эмоции.

Решают проблемы. Способны решить важные проблемы региона, им можно доверить защиту от эпидемии и социальной нестабильности.

Эффективные управленцы. Имеют соответствующий опыт и компетенции, позволяющие руководить регионом. Получили специальную подготовку.

Эти характеристики составляют практически универсальный запрос на «идеального губернатора» в исследуемых территориях.

В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в 9 регионах, большинство опрашиваемых подтвердили, что губернатор их региона соответствует требованиям губернатора новой волны, а также, что он «работает хорошо».

Полученные результаты социологии были наложены на обширную базу лучших практик, собранную экспертами ЭИСИ за почти три года, которые объясняют, за счет чего у людей в регионах складывается позитивное отношениек губернаторам новой волны.

Алексей Комиссаров на презентацииотметил, что большинство представленных в топ-10 губернаторов новой волны — выпускники «Школы губернаторов». Программа подготовки кадрового резерва была запущена Президентом России Владимиром Путиным, чтобы максимально эффективно подготовить чиновников для самых высоких должностей.

«В докладе были указаны характеристики, которые очень близки тем задачам, которые мы ставили, когда создавали программу. Это решение реальных проблем, эффективное управление и близость к людям. Если ограничиться одной характеристикой губернаторов новой волны — это люди, которые понимают, что они работают для людей. Это крайне важно и востребовано гражданами», — отметил Алексей Комиссаров.

Михаил Мамонов рассказал, что доминантны в характеристиках губернаторов новой волны совпадают с теми, что были представлены в докладе.

«На что обращают внимание люди — на решение локальных проблем. Вот когда они видят соучастие главы региона, они готовы понимать, прощать какие-то проблемы. Новые главы регионов как раз дали ощущение соучастия. Не всегда можно решить все сразу, но, когда люди чувствуют, что губернатор понимает, что к нему можно обратиться, это необычайно важно. Когда возникает соучастие, формируется доверие. Когда губернатор вдруг оказывается в местах, где сильнее всего болит, оказывается в тех семьях, которые уже опустили руки, это всегда производит вау-эффект. Люди хотят видеть человека», — подчеркнул Михаил Мамонов.

Виктор Потуремский отметил, что независимые исследования приходят к практически тождественным выводам после изучения феномена «губернаторов новой волны». По его словам, у всех губернаторов новый волны был мощный старт, а далее история с развитием, они показывают личные качества, компетентность и профессионализм.

«Я обратил внимание на отличительную черту. «Губернатор новой волны» — это тот руководитель, который формирует повестку. То есть он задает критерии, набор тем, масштаб решений, который считывается и гражданами, и его конкурентами», — добавил Виктор Потуремский.

По итогам исследования авторы доклада приходят к следующим выводам: