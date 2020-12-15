Москва, , 16:49 — REGNUM Председатель СЖР Владимир Соловьев заявил о недопустимости гонений журналистов за их профессиональную деятельность. Цензура запрещена Конституцией России, и попытки приравнять журналистов к экстремистам в Хакасии — повод для тщательного разбирательства, сообщает Хакасия Информ.

С председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым встретились представители профессионального сообщества из Хакасии. Журналисты рассказали Соловьёву о попытках оказать давление на неподконтрольные правительству региона СМИ, блогеров и общественных деятелей. Активисты ячейки КПРФ в Хакасии собирают подписи среди депутатов всех уровней под письмом в правоохранительные органы, в котором просят проверить «несогласных» на предмет экстремизма.

К сожалению, не все руководители регионов знают и понимают, что цензура в России запрещена Конституцией. И что есть статья 144 — воспрепятствование деятельности журналистов, по которой можно оказаться в заключении на 6 лет. Что сейчас происходит в Хакасии, на каком основании критикующих работу власти журналистов и блогеров подозревают в экстремизме, почему критику власти в Хакасии приравнивают к экстремизму, мы будем тщательно разбираться, после чего сделаем официальное заявление. Но уже сегодня мы можем сказать, что недопустимо подвергать гонениям журналистов за то, что они делают свою работу. За то, что они критикуют власть. Об этом буквально пару дней назад, на заседании СПЧ сказал и президент России Владимир Путин, что оценка органов власти не может быть запрещена ни под каким предлогом, — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Местное отделение Союза журналистов на ситуацию не реагирует. Более того, после первой попытки «приструнить» прессу в сентябре 2020 года, предпринятой одним из федеральных руководителей компартии Юрием Афониным, хакасский профсоюз пытался встать на его сторону.

Именно поэтому мы прилетели в Москву и обратились за защитой напрямую в Союз журналистов России. Ведь нарушение прав СМИ, свободы слова и журналистов осуществляются в Хакасии системно и продолжаются с самого начала правления команды действующего главы. От разбитой камеры до обвинений в экстремизме. К сожалению, динамика идет по нарастающей. Мягко говоря, это ненормально, когда власть запрещает журналистам освещать происходящие события, когда журналистам не дают рассказывать людям правду, — пояснил главный редактор радиоканала «Хорошее FM» Алексей Губарев.

Вместе с ним на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым побывал и Виталий Михалкин, который большую часть жизни проработал в Хакасии журналистом.

«Разные были руководители у власти в Хакасии, по-разному они общались со СМИ, но вот такого давления на журналистов не было никогда, даже в 90-х», — добавил Виталий Михалкин.

Глава Хакасии Валентин Коновалов, который фигурирует в качестве главного «потерпевшего» в заявлении на журналистов, ситуацию никак не комментирует, хотя не знать о ней не может. Отсутствие официальной реакции губернатора должно создать впечатление, что он тут не при чём. Зато подконтрольные региональному правительству масс-медиа активно продвигают «петицию» в правоохранительные органы против коллег по цеху. А самих «писак» стараются выставить как маргиналов.

В Союзе журналистов России к этому отнеслись иначе. Обращение представителей хакасских СМИ приняли, к изучению ситуации в регионе подключился Центр правовой защиты журналистов, который будет оказывать юридическую помощь подвергающимся давлению журналистам, вплоть до предоставления адвокатов.