Брянск, , 16:55 — REGNUM Акцию «Ёлочка — врачам» инициировали 15 декабря в управлении лесами Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Новогодние деревья подарят медицинским учреждениям региона.

В преддверии новогодних праздников на территории Брянской области введено усиленное патрулирование хвойных лесов. Каждый желающий может самостоятельно срубить ель или сосну на специально отведенных для этого лесничествами участках, заключив соответствующий договор. А для того, что поддержать медицинских работников в их нелёгком труде и порадовать пациентов больниц, в лесничествах бесплатно предоставят медицинским учреждениям новогодние деревья в рамках акции «Ёлочка — врачам».

За незаконную рубку деревьев предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.