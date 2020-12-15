Москва, , 16:41 — REGNUM Во вторник, 15 декабря Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» провела онлайн-семинар, предваряющий масштабную программу обучения независимых наблюдателей к выборам в Госдуму РФ в 2021 году. На площадке семинара эксперты, общественные деятели и представители общественных палат регионов страны рассказали о наиболее успешных практиках в работе по подготовке наблюдателей к выборам. Вместе с тем участники встречи поделились мнениями о новшествах в данном вопросе, а также отметили новые вызовы, с которыми столкнётся независимое наблюдательское сообщество на выборах в 2021 году.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что ключевыми направлениями работы Независимого общественного мониторинга в следующем году станут совершенствование методики подготовки наблюдателей, презентацию актуальных информационно-аналитических материалов, проведение очных и дистанционных обучающих мероприятий, а также расширение и укрепление деятельности региональных экспертов, в том числе на площадках социальных сетей.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что Ассоциация НОМ — крупнейший партнёр системы общественных палат. Российский институт независимого общественного наблюдения за выборами, по словам Максима Григорьева, является по организации и охвату лидирующим в мире.

«Мы видели тот ужас, который происходил в США, где наблюдателей удаляли, не допускали до контроля за процедурами, ограничивали в правах. На выборах в нашей стране мы старались не отказывать никому в возможности наблюдать за выборами. Таких принципов мы будем придерживаться и в период проведения предстоящих избирательных кампаний», — подчеркнул член Общественной палаты РФ, добавив, что палата открыта к сотрудничеству с политическими партиями и общественными организациями по обучению независимых наблюдателей.

По словам Исполнительного директора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена Общественной палаты РФ Алёна Булгакова, общественные наблюдатели в ходе кампаний этого года проявили высокий уровень правовой осознанности и профессионализма, что говорит о состоятельности самого института независимого общественного наблюдения на сегодняшний день.

«Ассоциация НОМ имеет развитую техническую инфраструктуру в вопросах подготовки наблюдателей, их металогического и информационного сопровождения. Она будет усовершенствована и к предстоящим выборам», — подчеркнула Алена Булгакова.

Профессор Самарского государственного университета Виктор Полянский сообщил, что в период подготовки наблюдателей к выборам в регионе, организаторы обучения настраивали наблюдателей наконструктивное взаимодействие с представителями избирательных комиссий, наблюдателями от партий и кандидатов, а также другими участниками процесса.

«Общественные наблюдатели стали противодействовать фейковой политике, которая проводилась со стороны противников государственных ценностей и приоритетов. Институт наблюдения должен обеспечиваться принципом независимости и профессионализма и у нас этот положительным опыт уже накоплен», — поделился профессор.

Инициативу о том, что независимое общественное наблюдение необходимо расширять во времени его проведения, поддержал профессор кафедры истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук Андрей Зайцев.

«На мой взгляд, наблюдение на выборах не должно ограничиваться днём голосования, а должно осуществляться на всех этапах кампании, быть постояннодействующим. В Краснодарском крае сложилось множество эффективных форм общественного контроля на выборах. В эту деятельность активно участвуют представители общественных палат, крайизбиркома и Совета по общественному наблюдению при губернаторе региона», — рассказал он.

В Воронежской области при подготовке наблюдателей на выборах в следующем году будет опробована технология деловых игр с применением модельных ролей: наблюдателе, членов комиссий, провокаторов, избирателей и других. Об этом рассказал Председатель Совета молодых юристов Воронежского отделения Ассоциации юристов России Сергей Хаустов. Говоря об опыте наблюдения в регионе в рамках кампаний этого года, эксперт сообщил об эффективной деятельности общественных наблюдателей по выявлению фейковой информации.

«Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать надлежащее волеизъявление граждан. И в данном ключе предложение о расширении правового статуса наблюдателя целесообразно и актуально», — отметил эксперт.

Исполнительный директора Тамбовского отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев добавил, что расширение полномочий общественного наблюдателя будет способствовать привлечению к ответственности распространителей недостоверной информации о выборах. Информация с «Карты нарушений», по словам эксперта, является в своём роде полезной — позволяет оперативно ознакомиться с базой фейковых новостей, а также применить соответствующие меры реагирования.

Представитель Краснодарского края — заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Темыр Хагуров отметил, что в регионе развита широкая сеть акторовобщественного наблюдения.

«На выборах разного уровня в этом году были задействованы 17 тысяч наблюдателей, в их подготовке принимали участие 44 муниципальных общественных палаты», — рассказал он.

Вместе с тем эксперт убеждён, что фактором по повышению степени доверия между властью и обществом является развитие работы экспертного сообщества. «Вся система организации институтов гражданского общества в регионе действует слаженно, однако мы и в дальнейшем планируем обниматься лучшими практиками с регионами», — отметил он.

Региональной особенностью в вопросе подготовке наблюдателей может быть и национальный компонент. Так, отметила Председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия — Алания Нина Чиплаков, Республика является в этом вопросе уникальной, но, несмотря на всю сложность общественно-политических процессов, на выборах в этом году удалось сформировать серьёзный пул наблюдателей и провести для них серию оффлан и онлайн семинаров в городах и районных центрах Республики.

Серьёзный опыт набора и подготовки наблюдателей был накоплен и в Республике Коми. Руководитель аппарата Общественной палаты Республики Коми Республики Коми Александра Афонина сообщила, чтов пул общественных наблюдателей старались привлекать тех, кто скептически настроен в отношении института выборов.

«У них была прямая возможность убедиться, что все процедуры прозрачны. Очень многие сомневающиеся остались с нами и на Единый день голосования», — рассказала эксперт.

Вместе с тем Александра Афонина предложила более чётко закрепить статус мобильных групп, которые на практике усиливают работу как общественных наблюдателей, так и членов комиссии.

Председатель Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Заякин обратил внимание на то, что наблюдательское сообщество неоднородно.

«Задача независимых общественных наблюдателей заключается в том, чтобы процесс прошёл в рамках действующего законодательства. Если мы видим недоработку со стороны комиссии, то мы не машем флагами и не говорим, что итоги по участку необходимо отменить. Мы делаем замечание представителю комиссии, чтобы оперативно и в короткие сроки решить проблему. Наши «коллеги» устраивают из этого скандалы», — заявил он, отметив, что независимый общественный контроль важно развивать и в медийной плоскости.

В свою очередь эксперты-политологи высоко оценили весь комплекс инициатив по обучению членов избирательных комиссий.

«Я очень положительно отношусь к инициативе Центризбиркома и Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) по обучению наблюдателей. Того, что сделано в последнее время для организации качественного общественного наблюдения все еще недостаточно. Давным-давно пора, сделать следующий шаг, чтобы прекратилось это безобразие, когда мошенники, которые вовсе не ставят своей целью чистоту выборов, а наоборот изобретают способы провокации, способствуют делигитимации, мешают волеизъявлению граждан, дискредитируют государство, власть, политическую систему и действуют в интересах политических иностранных заказчиков, имеют право что-то у нас в России наблюдать. Давно ясно, что эти индивиды никакими наблюдателями не являются, они — солдаты информационной войны, а это место должно быть в полной мере занято корпусом абсолютно независимых, профессиональных, сертифицированных наблюдателей, которые прошли все необходимые уровни обучения, знают закон и практически отработали свои навыки», — считает политолог Олег Матвейчев.

«Примечательно, что еще до программы РЦОИТ стартовала работа по подготовке и обучению общественных наблюдателей. Поскольку независимое общественное наблюдение — ключевой элемент общественного контроля за выборами, задачу взяли на себя общественные палаты и профильные некоммерческие организации, такие как ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Уже известно, что к этой работе, организуемой отдельно от обучения членов избиркомов, привлекаются серьезные специалисты в области избирательного права и практики, что должно сделать общественное наблюдение на выборах-2021 действенным инструментом контроля за соблюдением избирательных прав граждан и гарантировать легитимность выборов», — отмечает эксперт.

Член Общественной палаты Российской Федерации Азамат Тлисов заявляет, что эта работа позволила снять, с одной стороны, недоверие к институту выборов, с другой — оградить от различного рода нарушений и возможных спекуляций.

«Безусловно, огромный опыт общественного наблюдения, который накоплен за эти годы наблюдателями, избирательными комиссиями, имеет огромное значение… В следующем году мы заходим в большой электоральный цикл, где нас ждут выборы в муниципалитеты, в региональные парламенты, выборы глав субъектов, выборы в Государственную думу РФ — все это потребует очень серьезной включенности гражданского общества. Совершенно понятно, что какие бы сложности в прошлом наблюдателям не удалось успешно пройти, изменения в законодательстве требуют актуализации тех знаний, которые у них есть, также специалистам необходимо регулярно практиковаться. А без системного обучения обеспечить должный уровень компетенции команды наблюдателей будет сложно», — отмечает член ОП РФ.

«В этой связи данная инициатива Центральной избирательной комиссии и Российского центра обучения избирательным технологиям, во-первых, своевременная, во-вторых, очень полезная и даже необходимая. Большинство ошибок члены избиркомов совершают не по злому умыслу, а из-за недостатка необходимых знаний и навыков. Обучение поможет это минимизировать. За время пандемии приобретен большой опыт по обучению в ходе онлайн-курсов, методических, обучающих семинаров. Этот задел компетенций и навыков необходимо развивать и наращивать, максимально широко включать как новых наблюдателей, так и актуализировать знания, обращая внимание на различные нюансы, тонкости, которые требуют постоянной корректировки, сверки, для того, чтобы не допустить нарушения, а также, чтобы сами наблюдатели достаточно уверенно себя чувствовали в предмете. То, что к работе привлекаются эксперты в области избирательного права и практики, позволит гарантировать качество организации работы и интерес к выборам. Наши граждане за этот, казалось бы, небольшой опыт пандемии, помимо пристального внимания к личной гигиене, выработали такое качество, как информационная гигиена. Люди проявляют внимание к жесткому отсеву попыток информационных вбросов, которые мы видели довольно часто в последние годы. Поэтому вовлеченность широкого поля общественников серьезно повысит уровень доверия к результатам выборов, станет залогом уверенности в прозрачности самих процедур и сыграет роль своего рода вакцины от различного рода фейков и манипуляций», — отмечает Азамат Тлисов.