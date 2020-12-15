Москва, , 16:39 — REGNUM Состояние российской системы здравоохранения позволило сохранять относительно низкие показатели смертности от COVID-19, заявила 15 декабря представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире «Комсомольской правды».

Скорая помощь Александр Куликов © ИА REGNUM

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По словам Вуйнович, российская система здравоохранения оказалась готова к борьбе с эпидемией.

Вуйнович «Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации».

Она пояснила, что имеет в виду тех больных, которым необходима кислородная терапия и «более сложный уход».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабилизирующейся ситуацию с коронавирусом в стране.

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