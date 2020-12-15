Брянск, , 16:54 — REGNUM Торжественное вручение ключей от новых автомобилей для сотрудников ГИБДД прошло 15 декабря в Брянске на Площади Партизан. Автопарк службы пополнился 47 единицами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Новые полицейские автомобили. Брянск 32.мвд.рф

Полицейские получили 43 патрульных автомобиля Skoda Octavia, которые оборудованы современной техникой, и четыре Lada Granta, предназначенные для проведения практических экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Стремительно растущее количество автотранспорта на дорогах нашей области увеличивает нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции, которые прилагают все возможные усилия, порой рискуют собою для того, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий, сохранить жизнь и здоровье граждан», — отметил начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Автомобили приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».