Брянск, 15 декабря 2020, 16:54 — REGNUM Торжественное вручение ключей от новых автомобилей для сотрудников ГИБДД прошло 15 декабря в Брянске на Площади Партизан. Автопарк службы пополнился 47 единицами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские получили 43 патрульных автомобиля Skoda Octavia, которые оборудованы современной техникой, и четыре Lada Granta, предназначенные для проведения практических экзаменов на право управления транспортными средствами.
Автомобили приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».