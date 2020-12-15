Женева, Швейцария, , 16:31 — REGNUM Обнаруженная британскими учеными новая разновидность коронавируса похожа на более заразную, но опасна не более, чем уже известные виды этой инфекции, заявил 15 декабря спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Она кажется более заразной, однако не представляется более опасной», — сказал Набарро.

При этом руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что медики не располагают доказательствами того, что новая разновидность коронавируса ускорила распространение эпидемии в Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава британского минздрава Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении британскими учеными новой разновидности коронавируса, который «может быть связан с ускоренным распространением эпидемии на юго-востоке Англии».

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