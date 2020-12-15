Рязань, , 16:32 — REGNUM Онлайн-проект «Новогоднее почтовое телевидение» впервые запустят в Рязани. На больших уличных экранах будут транслировать новогодние мероприятия и поздравления, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе администрации города.

Экраны планируют установить на площади Победы, улице Почтовой, у Зелёного театра в центральном парке и в Лесопарке. Для горожан будут транслировать онлайн-мероприятия, новостные программы, видео-экскурсии по рязанским музеям и новогодним улицам, концерты, музыкальные ролики и поздравления.

«Главным провожатым по всем событиям предстоящих Новогодних праздников станет Рязанский почтальон. Именно он поможет поделиться хорошими новостями, передать поздравления и доставить праздник на дом», — добавили в мэрии.

«Новогоднее почтовое телевидение» начнёт работу 31 декабря по специальной эфирной сетке. Тв-выпуски также можно будет посмотреть в социальных сетях.