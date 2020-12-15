Ульяновск, , 16:19 — REGNUM В Ульяновскую область поступила третья партия вакцины от COVID-19, при этом она «пришла без предварительного предупреждения». Об этом заявил на заседании оперативного штаба первый вице-премьер Екатерина Уба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Глава регионального минздрава Виктор Мишарин отметил, что первую партию из 42 доз вакцины от COVID-19 регион получил 18 сентября, вторая партия из 500 доз пришла 11 декабря. Третья партия получена 13 декабря: на этот раз поступило 700 доз, которые направлены в областную клиническую больницу, три районных ковидных госпиталя, онкологическую и наркологическую больницы.

«Вакцина пришла без предварительного предупреждения. И она может прийти еще завтра или в другой день, поэтому готовность системы должна быть номер один», — приводятся слова Екатерины Убы.

В первую очередь прививают медработников и сотрудников образовательных учреждений. Также планируется включить в список для вакцинации социальных работников и работников геронтологических служб.

Вакцина от COVID-19 доставляется в госучреждение «Ульяновская государственная аптека». В регионе определено 12 центров вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 31 773 случая заражения коронавирусом, выздоровели 28 789 человек (90,6%), общее число жертв COVID-19 достигло 415 человек.

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