Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Петербургский охранный холдинг «Стаф-Альянс», в офисах которого в настоящий момент сотрудники экономической полиции проводят обыски по делу о нелегальной банковской деятельности, незаконно заработал 302 млн рублей. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии оперативников, доход от противоправной деятельности за 3,5 года принес ее организаторам порядка 302 миллионов рублей.

«Оперативно-следственные мероприятия проводятся сразу по нескольким адресам, в том числе в офисе частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке», — уточнили в Главке МВД.

Организация, по версии оперативников, выступала клиентом так называемых «теневых» банкиров.

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