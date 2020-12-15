Брянск, , 16:17 — REGNUM Письмо Деду Морозу с «Ёлки желаний» прочитал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона принял участие в федеральном проекте партии «Единая Россия», видеоролик он разместил 15 декабря на своей странице в социальной сети.

Губернатор принимает участие в акции не первый год. В этот раз Александру Богомазу досталось письмо от брянского мальчика Виталия, который попросил у Деда Мороза конструктор «Лего». Глава региона пообещал «передать» послание.

«Новый год — это самый волшебный праздник! И больше всего верят в чудо дети. Для некоторых из них чудо — это возможность справиться с тяжёлым недугом, обрести веру в себя, в сказку и волшебство. Многим помогают наши волонтёры, за это им огромное спасибо! Я убеждён, новогоднее желание каждого ребёнка должно обязательно исполниться!» — написал губернатор.

«Ёлка желаний» установлена в региональном отделении партии «Единая Россия», которую возглавляет Александр Богомаз.