Брянск, 15 декабря 2020, 16:17 — REGNUM Письмо Деду Морозу с «Ёлки желаний» прочитал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона принял участие в федеральном проекте партии «Единая Россия», видеоролик он разместил 15 декабря на своей странице в социальной сети.
Губернатор принимает участие в акции не первый год. В этот раз Александру Богомазу досталось письмо от брянского мальчика Виталия, который попросил у Деда Мороза конструктор «Лего». Глава региона пообещал «передать» послание.
«Ёлка желаний» установлена в региональном отделении партии «Единая Россия», которую возглавляет Александр Богомаз.