Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки выросло более чем на 193 тыс, сообщает 15 декабря университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в США было зарегистрировано 193 454 случая заражения.

За тот же период в США умерли 1311 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с начала пандемии было выявлено свыше 16,5 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 300 тыс. завершились смертью пациентов.

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