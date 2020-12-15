Подгорица, , 16:01 — REGNUM Новоназначенный директор института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич объявил, что в связи с новогодними и рождественскими праздниками будут приняты строгие ограничительные эпидемиологические меры.

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Галич отметил, что в Черногории широко распространена эпидемия с высокими показателями заболеваемости во всех городах, но тенденция, по его словам, все еще стабильна.

Он напоминает, что с момента принятия новых эпидемиологических мер прошла неделя, а в стране по-прежнему высокий уровень выявления новых случаев.

Новые меры будут предложены в установленные сроки, а в случае ухудшения эпидемиологической картины — возможно и раньше, отметил медик.