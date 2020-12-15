Москва, , 15:55 — REGNUM Меры государственной поддержки матерей и семей с маленькими детьми считают достаточным 48% жителей России, а 3% — даже слишком. Противоположное мнение у 40%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

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Граждане, оценивающие господдержку как недостаточную, отмечают, что надо повысить выплаты (24%), обеспечить места в детсадах и социальные льготы (6%), предоставить качественную медицинскую помощь и обеспечить детей бесплатными кружками и секциями (3%).

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Большинство опрошенных (74%) считают трехлетний отпуск по уходу за ребенком оптимальным сроком. Тем не менее 18% заявили, что декретный отпуск должен быть более длительным — «маленькому ребенку нужна забота родителей».

Телефонный опрос проведен 20−22 ноября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала года объём поддержки семей с детьми от трёх до семи лет превысит 123 млрд рублей.

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