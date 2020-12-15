Варшава, , 15:54 — REGNUM Институт метеорологии и водного хозяйства Польши 15 декабря объявил уровень опасности первой степени для водителей в ряде регионов республики в связи с гололёдом. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В связи с гололедом водителям рекомендовали без острой необходимости не садиться за руль в таких регионах юго-востока страны, как Свентокшиское, Малопольское, Люблинское, Опольское и Подкарпатское воеводства. Однако, как подчеркивают метеорологи, все дороги национального значения — наиболее крупные трассы — проходимы и относительно безопасны.

Метеорологи также предупредили водителей, что вечером 15 декабря и утром 16 декабря на востоке, юге и в центре Польши будут туманы, ограничивающие видимость водителям до 200 метров.