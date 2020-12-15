Оренбург, , 16:33 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксировано пять случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает 15 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания в регионе достигло 271.

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На сегодняшний день в больницах лечение от коронавирусной инфекции получает 1281 человек. В тяжёлом состоянии находятся 372 пациента в тяжелом состоянии, 62 — на искусственной вентиляции лёгких, 661 пациент получает кислородную поддержку. Еще 797 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном

С начала пандемии в Оренбуржье от COVID-19 оправились 22 516 человек, в том числе 164 — за последние сутки.

В регионе зарегистрировано 25 888 носителей коронавируса.

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