Москва, , 15:53 — REGNUM В России стабилизация ситуации с COVID-19 очень хрупкая, закрепление результата зависит от каждого гражданина, заявила 15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Достигнутая стабилизация достаточно хрупкая, и сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса.

Попова подчеркнула, что сегодняшняя ответственность, особенно перед новогодними днями в период предпраздничной суеты — это «особая задача для каждого из нас и каждого субъекта РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом. Это на 639 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 27 328 случаев заражения вирусом. Новых носителей SARS-CoV-2 обнаружили во всех регионах РФ. Лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Всего в России с начала пандемии, по данным оперштаба, выявили 2 707 945 случаев заражения коронавирусом.

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