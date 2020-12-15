Уфа, , 15:58 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года разрешается без ограничений по численности участников проводить на открытом воздухе развлекательные, культурные, ярмарочные, спортивные и другие подобные мероприятия, связанные с празднованием Нового года.

Отмечается, что в Башкирии не будут проводить новогоднюю ёлку главы региона и Аксаковскую елку. При этом все участники этих мероприятий получат новогодние подарки. Новогодние утренники можно будет проводить в детских садах лишь в группах и без родителей.

Городские и районные многофункциональные клубы, дома культуры и сельские клубы, которые располагаются в районах центрах, могут работать с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. При этом решения о возможности их работы будут принимать администрации районов, проведя анализ санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.

Предприятиям общественного питания с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года разрешается работать круглосуточно. В другие дни они могут работать с 6:00 часов утра до 2:00 часов ночи (за исключением служб доставки и объектов придорожного сервиса). При этом заведения общепита должны завершать допуск посетителей в свои заведения в 00:00 часов. При этом не разрешается устраивать танцы и оказывать услуги по курению кальянов. В зале одновременно могут присутствовать не более 50 человек, которые должны соблюдать рекомендованную дистанцию. Расчёты рекомендуется проводить по большей части в безналичной форме.

Сообщается, что в Башкирии запрещена работа дискотек, ночных клубов и других подобных заведений.

Государственным и муниципальным органам власти, как и подведомственным им организациям, запрещено проводить корпоративы.

Отмечается, что снят запрет на нахождение несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова рассказала, где больше всего выявляют заразившихся коронавирусом