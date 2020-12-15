Москва, , 15:53 — REGNUM Государственное обвинение попросило в ходе прений в Мосгорсуде для обвиняемой в шпионаже бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Об 15 декабря сообщил адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, его слова приводит «Интерфакс».

Как рассказал Павлов, в ходе прений государственный обвинитель указал, что, по его мнению, виновность обвиняемой является доказанной, и заявил, что обвиняемая является «врагом государства».

Также адвокат отметил, что в ближайшем времени в прениях выступит сторона защиты. После этого Цуркан получит право последнего слова и затем суд удалится для вынесения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Карина Цуркан была арестована летом 2018 года и ей было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По информации ФСБ, в сентябре 2015 года бывший топ-менеджер «Интер РАО» передала в Службу информации и безопасности Республики Молдавия (СИБ РМ) «сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины», а также являлась агентом СИБ РМ с 2004 года.