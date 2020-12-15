Ростов-на-Дону, , 15:48 — REGNUM В Ростовской области оборудовано 12 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19, однако список медицинских организаций будет расширен. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 15 декабря сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Крат.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По словам главы ведомства, в сентябре процедуру вакцинации прошли 42 добровольца из числа медицинских работников. Все они чувствуют себя хорошо, «никаких осложнений не наступило».

20 медиков были привиты вакцинами «Спутник V», поступившими в регион 2 декабря. Вся партия «разнаряжена в лечебные учреждения Ростовской области». Помимо врачей будут привиты педагоги и социальные работники.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовскую область поступило 1200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь, будут привиты работники ковидных госпиталей, амбулаторно-клинического звена и работники стационаров.