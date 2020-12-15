Москва, , 15:51 — REGNUM Вакцинация населения России в новогодние праздники должна находиться под личным контролем. Этим займётся министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин 15 декабря на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Мишустин подчеркнул, что необходимо ритмично снабжать российские регионы вакциной от коронавирусной инфекции, а также оперативно её распределять. Ранее, 11 декабря, главам регионов поручено обеспечить работу пунктов вакцинации в период новогодних праздников.

«Организацию этого процесса, конечно, необходимо держать на личном контроле. Михаил Альбертович, прошу вас взять это на заметку», — сказал глава правительства, обращаясь к Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что вакцина поступила во все российские регионы.

Читайте также: Мурашко объявил о начале вакцинации от COVID-19 по всей России