Душанбе, , 15:40 — REGNUM Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, сообщили 15 декабря в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон заявил, что укрепление отношений с США является одним из важнейших направлений внешней политики Таджикистана. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества. Рахмон пожелал Байдену крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Джо Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах президента. Выборщики «спорных» штатов — Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании отдали голоса за Байдена.

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