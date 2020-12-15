Москва, , 15:41 — REGNUM В течение последнего времени наиболее высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается среди работников промышленных предприятий. Об этом 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«За последние две недели наиболее высокие показатели заболеваемости среди работников промышленных предприятий», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что её ведомство отметило данный факт и указала, что последний является предметом дополнительных усилий по организации безопасного процесса труда на таких предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено в общей сложности 26 689 новых носителей коронавирусной инфекции.

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