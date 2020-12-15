Архангельск, , 15:34 — REGNUM Чиновники правительства Архангельской области обратили внимание на отсутствие водоснабжения в деревне Рембуево после того, как информация об этом распространилась в соцсетях и СМИ.

Напомним, деревенскому водопроводу уже более 50 лет и каждый год он не выдерживает минусовой температуры. Многочисленные обращения в администрацию Холмогорского района, которому принадлежит водопровод, до сих пор к результату не приводили: чиновники и УК не только проигнорировали обращения жителей деревни, но и не организовали подвоз воды. Вместо них водой местных жителей обеспечили военные.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, сегодня главе района Наталье Большаковой пришлось отчитаться о ситуации перед губернатором.

По ее словам, из-за высокого технического износа сетей и поверхностной прокладки водопровода необходима перекладка коммуникаций в подземном исполнении. Стоимость решения проблемы — 4,3 млн рублей. По решению губернатора, из резервного фонда на эти цели будет выделено 2,3 млн рублей. Когда начнутся ремонтные работы — пока неизвестно.