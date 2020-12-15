Ставрополь, , 15:31 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против 21-летнего местного жителя, который напал с ножом на двух полицейских. Подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, накануне днем житель Пятигорска сообщил в дежурную часть городского отдела полиции о громком поведении соседей. Для выяснения обстоятельств на место прибыли двое сотрудников патрульно-постовой службы.

Подозреваемый пригласил полицейских в квартиру, где стал им угрожать убийством. После этого молодой человек кухонным ножом несколько раз ударил одного из них и один раз ранил в плечо второго инспектора патрульно-постовой службы. Потерпевших доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Задержанному инкриминируется посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.