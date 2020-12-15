Москва, , 15:35 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех российских регионах. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 15 декабря на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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Он отметил, что перед широкой поставкой вакцины прошли пробные логистические поставки, они позволили отработать всю цепочку. Теперь препарат есть во всех регионах.

«Все регионы готовы к принятию [препарата] и вакцинации», — подчеркнул Мурашко.

Министр добавил, что всего в вакцинации участвуют 1229 медицинских организаций. При этом 89 медицинских организаций принимают оптовые партии вакцины для распределения по региону. В реестр вакцинированных граждан уже занесено 28,5 тысяч человек.