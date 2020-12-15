Москва, , 15:32 — REGNUM Ассоциацию школ России и Белоруссии предлагает создать Минпросвещения РФ. Об этом 15 декабря сообщил глава российского ведомства Сергей Кравцов.

«Выведению взаимодействия образовательных ведомств на системный уровень могло бы послужить создание ассоциации школ России и Белоруссии в целях развития школьных обменов, стажировок преподавателей на базе школ-партнёров, формирования совместных образовательных программ с привлечением ведущих вузов педагогического профиля России и Белоруссии», — приводит его слова Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

Также Кравцов уточнил, что российское ведомство предлагает в качестве опорной организации со своей стороны международный центр образования «Интердом» имени Стасовой.

Кроме этого, указывается, что по итогам совместной коллегии запланировано подписать плана мероприятий для развития сотрудничества в области образования и науки до конца 2021 года между Минпросвещения РФ, Министерством образования и науки РФ, министерством образования Республики Беларусь и Государственным комитетом по науке и технологиям Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Белоруссии и России, предусматривающего взаимное признание виз.