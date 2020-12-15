Санкт-Петербург, 15 декабря 2020, 15:25 — REGNUM Правоохранительные органы Петербурга пришли с обысками в крупный охранный холдинг «Стаф альянс».
Компанию подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 15 декабря сообщает издание «Петербургский дневник».
Согласно сайту компании, «Стаф-Альянс» — одно из ведущих предприятий Северо-Западного региона в области охраны и безопасности, существующее на рынке охранных услуг на протяжении 28 лет.
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