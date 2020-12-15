Красногорск, , 16:27 — REGNUM По итогам 2020 года урожай тепличных овощей в Подмосковье может вырасти до 100 тыс. тонн. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, в регионе второй год подряд полностью выполняется показатель по самообеспеченности тепличными овощами. Причем нынешний урожай может стать самым крупным за последние годы. Так, в 2018 в Подмосковье было собрано 62,5 тыс. тонн, в 2019 году — более 89 тыс. тонн тепличных овощей.

«На начало декабря валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья превысил 92 тысячи тонн. Это более чем на 14% больше прошлогодних показателей, когда на эту дату было собрано 80,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта», — рассказал Воскресенский.

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