Берлин, , 15:25 — REGNUM Беспрецедентно сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Германии, она может стать ещё хуже. Об этом заявил 15 декабря Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру германского минздрава и отслеживает обстановку по COVID-19.

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Вилер подчеркнул, что столь серьёзного положения не было за период пандемии нового коронавируса. Заболеваемость остается высокой и продолжает расти.

Есть риск, что справляться с пандемией и ее последствиями станет ещё сложнее, заявил он на пресс-конференции накануне вступления в силу жёстких ограничений.

Новый вирус, добавил Вилер, циркулирует во всех возрастных группах и затрагивает всё население страны. Ухудшение ситуации может наступить до рождественских праздников. Во многих регионах больницы находятся на грани возможности помогать пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что страна может вернуться к нормальной жизни не ранее осени 2021 года.

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