Тамбов, , 15:17 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 15 декабря.

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Всего в регионе скончались 144 человека.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 227 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

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