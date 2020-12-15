Киев, 15 декабря 2020, 15:24 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса, митингующие в центре Киева, жгут файеры и дерутся с полицией. Об этом 15 декабря сообщило издание Strana.ua.
По словам журналистов, полиция взяла в кольцо участников акции и попыталась разделить толпу. Митингующие оказали активное сопротивление.
Организатор акции Сергей Доротич предпринял попытку достать из автомобиля палатки, чтобы установить в центре Киева, однако полицейские начали их отбирать.
Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому:
Напомним, ранее участники акции протеста пришли под Верховную раду Украины с требованиями изменить процедуру упрощённого налогообложения, а также не ужесточать карантин в стране.
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