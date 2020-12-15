Киев, , 15:24 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса, митингующие в центре Киева, жгут файеры и дерутся с полицией. Об этом 15 декабря сообщило издание Strana.ua.

По словам журналистов, полиция взяла в кольцо участников акции и попыталась разделить толпу. Митингующие оказали активное сопротивление.

Организатор акции Сергей Доротич предпринял попытку достать из автомобиля палатки, чтобы установить в центре Киева, однако полицейские начали их отбирать.

«Я призываю всех, кто видит этот беспредел, покупайте палатки и идите на Майдан Независимости. Мы должны устоять», — сказал Доротич.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

«Прекратите беспредел и издевательства над народом Украины, которые сейчас происходят здесь на Майдане Независимости», — заявил организатор акции.

Напомним, ранее участники акции протеста пришли под Верховную раду Украины с требованиями изменить процедуру упрощённого налогообложения, а также не ужесточать карантин в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле Верховной рады митингуют предприниматели

Читайте развитие сюжета: В ходе столкновений в центре Киева пострадали 40 полицейских