Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию об ужесточении ограничительных мер. По информации, появившейся в ряде мессенджеров, на Дону в период с 28 декабря по 17 января якобы вводится локдаун. То есть будут закрыты школы, спортивные объекты, кинотеатры, театры, парикмахерские, а детские сады перейдут в режим работы дежурных групп.

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"Это чистый фейк, авторы которого рассчитывают вызвать раздражение у людей. Любое наше решение выверено исходя из ситуации с распространением коронавируса. Продолжаем работу в прежнем режиме с соблюдением санитарных норм», — отметил Голубев в ходе заседания регионального оперштаба 15 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор оценил возможность нового локдауна из-за COVID-19, а также пообещал проработать вопрос о смягчении так называемых «новогодних запретов».

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