Абуджа, , 15:31 — REGNUM 30 генералов вооружённых сил Нигерии заразились коронавирусом после того, как они приняли участие в военной конференции. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя вооружённых сил.

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Всех участников конференции обязали пройти тест на коронавирус, когда генерал-майор умер от COVID-19 через 19 дней после того, как он присутствовал на собрании в Абудже.

Конференция была приостановлена.

В последние недели в Нигерии был фиксируют всплеск числа случаев заражения вирусом, что вызывает опасения по поводу второй волны пандемии.