Москва, , 15:20 — REGNUM С рекомендациями для туристической отрасли на время зимнего сезона в условиях пандемии коронавирусной инфекции выступили Ростуризм и Роспотребнадзор. Об этом 15 декабря рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период. К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработали рекомендации для туристической отрасли», — приводит его слова ТАСС.

Также Чернышенко призвал всех, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год, к соблюдению необходимых мер безопасности и уважительному отношению к окружающим, так как, по мнению вице-премьера, только в этом случае новогодние каникулы пройдут комфортно, праздники доставят массу удовольствий, и «мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».

Кроме того, вице-премьер рассказал, что при планировании отдыха в период новогодних праздников жителям России нужно учитывать информацию о связанных с пандемией ограничениях в разных регионах страны и обратить внимание на новые зимние чартерные направления.

«В зависимости от ситуации некоторые регионы сегодня вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Безусловно, эти меры для борьбы с COVID-19 нужно учитывать при планировании путешествий», — сказал он.

Также Чернышенко отметил, что в настоящее время существует прекрасная возможность для того, чтобы оценить красоту России и открыть новые места для активного отдыха на природе.

«В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа «Архыз», «Домбай», в Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на зимний Байкал», — указал вице-премьер РФ.

Помимо этого, Чернышенко добавил, что запуск таких чартерных программ не только снизит стоимость авиабилета, но и сформирует туры на новых направлениях, а такая доступность программы зимнего туристического сезона, по мнению вице-премьера, позволит жителям России открыть в стране новые места для отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев заявил, что на сегодняшний день в мире возрастает интерес к природно-ориентированному туризму — эта отрасль развита во Франции, Италии и Испании.