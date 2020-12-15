Белгород, , 15:08 — REGNUM Из-за гололёда за сутки 523 жителя получили различные травмы в Белгородской области. 53 человека госпитализированы, сообщил на оперативном совещании в правительстве 15 декабря заместитель губернатора области — начальник департамента ЖКХ региона Константин Полежаев.

Больше всего обращений к медикам зафиксировано в Белгороде. Среди пострадавших 78 детей, всего на скользких улицах различные травмы получили 523 человека. За сутки коммунальные службы задействовали 703 единицы техники, израсходовано свыше шести тысяч тонн пескосоляной смеси, на улицах работают 3565 человек.

В Белгороде к уже двум самостоятельно работающим травмпунктам открыли ещё один, куда доставили мобильный рентген аппарат. Всего в стационарных отделениях, на базе которых созданы травмоцентры, имеется 281 госпитальная койка.

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