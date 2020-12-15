Красногорск, , 16:27 — REGNUM Количество жалоб на нарушение законодательства в сфере природопользования в Подмосковье сократилось более чем на треть. Об этом 15 декабря сообщило министерство экологии и природопользования Московской области.

По словам министра Андрея Разина, за год число обращений граждан в ведомство сократилось на 37%. Причем на столько же сократилось количество повторных обращений.

«Цифры свидетельствуют о том, что природоохранная работа в регионе в нынешнем году стала еще более эффективной. По динамике снижения количества жалоб Минэкологии заняло шестое место среди подмосковных ведомств», — заявил Разин.

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