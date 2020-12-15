Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Свердловской области стали в полтора раза реже выявлять фальсифицированную пищевую продукцию в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

О уменьшении количества таких случаев рассказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Сколько всего случаев было зафиксировано, чиновник не уточнил.

Тем не менее, в школах ещё встречаются фальсифицированные продукты, обратил внимание глава региона. «Особенно это касается колбасных изделий, сливочного масла, сыров», — сказал Куйвашев. Губернатор призвал установить строгий контроль в отрасли детского и школьного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года свердловские школы были переведны на дистанционный режим обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловским школьникам не нравится школьное питание